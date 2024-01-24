في أول تعليق له..أحمد العوضي :”رغم الانفصال ياسمين مسبتنيش”

2024-01-24 / 23:37
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هبة بريس _ نجلاءمزيان

كشف الفنان أحمد العوضى عن تطورات حالته الصحية خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدا أنه شعر بتعب شديد مصحوبا بارتفاع فى درجة الحرارة، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

وتعليقا على زيارة ياسمين عبد العزيز له رغم الانفصال قال العوضى: “ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى”.

 وواصل قائلا: “ياسمين حرصت على زيارتي منذ اليوم الاول، ولم تكتف بذلك بل مسابتنيش يوم، و كانت معايا بصفة مستمرة”.

وجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي أعلنا خلال الأيام القليلة الماضية عن خبر انفصالهما، الأمر الذي خلف صدمة لدى محبيهما.

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