وزارة التربية تعلن عن دراستها لطلبات الانتقال بسبب الأمراض والمعاش
سعيد امزازي

بعد اسفي والبيضاء هل ينهج امزازي قرار إغلاق مقنن للحمامات ؟؟

2024-01-24 / 22:11
0
ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

بعد قرارات اتخذتها السلطات بكل من البيضاء وآسفي بخصوص تقنين استعمال المياه ، من اجل عقلنة استعمالها وترشيدها ، تماشيا مع الأزمة التي تشهدها البلاد من المياه المعبأة بالسدود او المياه الجوفية .

بمدينة الدار البيضاء الكبرى ، قرارا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، في نفوذ عمالة العاصمة الاقتصادية للمملكة .

ووفق نص القرار، تم منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال الأيام نفسها، مع منع استعمال الماء الصالح للشرب في هذه العملية، والعمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.

ويأتي القرار، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تتخذ التدابير التالية من أجل ترشيد استهلاك الماء.

ويمنع القرار أيضا غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، بالإضافة إلى منع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.

وشدد القرار العاملي الذي يشبه لحد ما قرار سلطات مدينة اسفي ، على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.

وتتتجه الأنظار إلى جهة سوس ماسة اكثر الجهات مهددة بنقص المياه ، بعد تراجع كبير لحقينة السدود الثمانية بالجهة ، إلى جانب تسجيل الضغط على الفرشة الجوفية ، بسبب الاستعمال الفلاحي، من المرتقب ان تجتمع اللجنة الولائية للماء، خصوصا ان هذه اللجنة لم تجتمع مند عهد الوالي السابق حجي ، من اجل اتخاذ إجراءات استباقية للازمة الكبرى للماء بالجهة خصوصا في الأشهر الخمسة القادمة قبل فصل الصيف القادم .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

إعفاء رئيس مصلحة البناءات بنيابة التعليم بمكناس

2024-01-24 / 20:50
Photo of الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك “

الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 57 ” حراك…

2024-01-24 / 20:15
Photo of بركة يقدم الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي للأنظمة المائية

بركة يقدم الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستعجالي للأنظمة المائية

2024-01-24 / 19:22
Photo of “خمسيني” يضرم النار في وكالة لتعليم السياقة بمكناس

“خمسيني” يضرم النار في وكالة لتعليم السياقة بمكناس

2024-01-24 / 18:30
Photo of برلمانية تسائل “لفتيت” عن مآل تقرير المفتشية العامة المنجز عن جماعة المنصورية

برلمانية تسائل “لفتيت” عن مآل تقرير المفتشية العامة المنجز…

2024-01-24 / 18:20
Photo of أكادير: النصب عن طريق التسويق الهرمي يقود زوجين إلى الاعتقال

أكادير: النصب عن طريق التسويق الهرمي يقود زوجين إلى…

2024-01-24 / 17:10
Photo of لفتيت يقدم 18 تقريرا “أسودا” للحسن الداكي وزينب العدوي

لفتيت يقدم 18 تقريرا “أسودا” للحسن الداكي وزينب العدوي

2024-01-24 / 15:53
Photo of وزارة العدل تطلق خدمة رقمية جديدة لتدبير طلبات الجنسية

وزارة العدل تطلق خدمة رقمية جديدة لتدبير طلبات الجنسية

2024-01-24 / 15:24
Photo of مؤثر مغربي يصنع الحدث و وزير سياحة الكوت ديفوار يستقبله و يشكره

مؤثر مغربي يصنع الحدث و وزير سياحة الكوت ديفوار…

2024-01-24 / 14:41
Photo of وزارة بنموسى توقف الاقتطاعات وتناقش وضعية 545 من الموقوفين

وزارة بنموسى توقف الاقتطاعات وتناقش وضعية 545 من الموقوفين

2024-01-24 / 11:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق