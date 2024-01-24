انطلقت من تونس نحو أوربا.. مصرع شخصين داخل حاوية تبريد في سفينة

2024-01-24 / 12:38
3
هبة بريس - وكالات

لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية، على ما أفاد جهاز الحماية المدنية.

وقال المدير المحلي للحماية المدنية منير الريابي لفرانس برس “توفي شخصان تتراوح أعمارهما بين 16 و17 عاما من أصل أربعة تسللوا داخل حاوية لتبريد الغلال والخضار فوق سفينة تجارية كانت متجهة نحو بلد أوروبي”.

وقضى القصر الأربعة نحو ثماني ساعات داخل الحاويات المبردة “قبل أن ينتبه إليهم طاقم السفينة ويعود أدراجه إلى ميناء تونس”، وفقا للريابي.

وأما الشخصان الآخران فهما في “حالة مستقرة بالمستشفى”، وفقا لذات المصدر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اجتماع بين مجلس الحرب الاسرائيلي ووفد حماس بشأن صفقة تبادل الاسرى

اجتماع بين مجلس الحرب الاسرائيلي ووفد حماس بشأن صفقة…

2024-01-24 / 12:54
Photo of الكويت.. تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير

الكويت.. تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس…

2024-01-24 / 11:07
Photo of ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشر

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في نيوهامبشر

2024-01-24 / 09:45
Photo of دعوات لمقاطعة “بيتزا هت” بسبب تزويدها جنود الاحتلال بوجبات مجانية

دعوات لمقاطعة “بيتزا هت” بسبب تزويدها جنود الاحتلال بوجبات…

2024-01-23 / 22:50
Photo of فلسطين في كأس آسيا.. أول انتصار وأول تأهل للدور الثاني

فلسطين في كأس آسيا.. أول انتصار وأول تأهل للدور…

2024-01-23 / 19:42
Photo of الصحة العالمية تدعو إلى إنهاء “الظروف الجهنمية” بقطاع غزة

الصحة العالمية تدعو إلى إنهاء “الظروف الجهنمية” بقطاع غزة

2024-01-23 / 19:09
Photo of مقتل 24 جنديا إسرائيليا بينهم 21 في عملية واحدة للمقاومة

مقتل 24 جنديا إسرائيليا بينهم 21 في عملية واحدة…

2024-01-23 / 18:28
Photo of “كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية

“كتائب القسام” تعلن الاستيلاء على 3 مسيرات إسرائيلية

2024-01-23 / 17:08
Photo of بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في تاريخ البلاد

بلغت 22 طنا ..الأكوادور تضبط أكبر كمية كوكايين في…

2024-01-23 / 13:03
Photo of الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد في تفجير مبنيين بغزة

الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 21 جنديا خلال يوم واحد…

2024-01-23 / 09:20

‫3 تعليقات

  2. لقي قاصران حتفهما بعد قضائهما ثماني ساعات داخل حاوية تبريد في سفينة متجهة من تونس نحو دولة أوروبية خلال محاولة هجرة غير قانونية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق