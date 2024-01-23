الركراكي: “نطمح للصدارة.. ولا أعذار لنا في مباراة زامبيا”

2024-01-23 / 14:52
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، على طموح الأسود الفوز في المباراة القادمة أمام زامبيا لإنهاء الدور الأول في الصدارة.

وذكر الركراكي في تصريحه بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الثلاثاء، أن المباراة القادمة ستجرى في توقيت أفضل بالمقارنة بمواجهة الكونغو الديمقراطية ولا أعذار لنا وعلينا لتحقيق الانتصار.

وكشف الركراكي، عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام الكونغو، مشددا على أن طموح الفريق هو الفوز في المباراة القادمة وتحقيق نتيجة ايجابية.

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