معاناة مسافرين بسبب تأخر استلام الأمتعة بمطار سلا يجر وزير النقل للمساءلة

هبة بريس - الرباط

جرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عويشة زلفى، وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، للمساءلة البرلمانية بسبب معاناة مسافرين مع تأخر أمتعتهم بمطار الرباط سلا.

وذكرت البرلمانية الاتحادية في سؤالها أنه “في كل رحلة داخلية إلى مطار الرباط سلا تتزايد معاناة المسافرين في انتظارهم الطويل لاستلام أمتعتهم، حيث يتجاوز اكثر من ساعة، علما أن مجموعة من المواطنين والمواطنات لهم ارتباط مسبق برحلات أخرى إلى مقر سكنهم أو عملهم”

وأمام هذا الوضع، تضيف النائبة البرلمانية، يتم تسجيل غياب أي تدخل من المسؤول عن المطار لتقديم الاعتذار للمتضررين وتحديد أسباب هذا التأخير الذي اصبح يطبع مطار الرباط سلا، متسائلة عن الاجراءات المتخذة لمواجهة هذا الاشكال.

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