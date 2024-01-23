معاناة مسافرين بسبب تأخر استلام الأمتعة بمطار سلا يجر وزير النقل للمساءلة
هبة بريس - الرباط
جرت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عويشة زلفى، وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، للمساءلة البرلمانية بسبب معاناة مسافرين مع تأخر أمتعتهم بمطار الرباط سلا.
وذكرت البرلمانية الاتحادية في سؤالها أنه “في كل رحلة داخلية إلى مطار الرباط سلا تتزايد معاناة المسافرين في انتظارهم الطويل لاستلام أمتعتهم، حيث يتجاوز اكثر من ساعة، علما أن مجموعة من المواطنين والمواطنات لهم ارتباط مسبق برحلات أخرى إلى مقر سكنهم أو عملهم”
وأمام هذا الوضع، تضيف النائبة البرلمانية، يتم تسجيل غياب أي تدخل من المسؤول عن المطار لتقديم الاعتذار للمتضررين وتحديد أسباب هذا التأخير الذي اصبح يطبع مطار الرباط سلا، متسائلة عن الاجراءات المتخذة لمواجهة هذا الاشكال.
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7 تعليقات
هناك نقص كبير في المعدات نتمنى تعويضها قريباً..
على المكتب الوطني للمطارات الالتزام بالمواعيد والاوقاف..
اسطول الطائرات المغربية بدوره يعاني من ظروف العمل غير المناسبة أحيانا..
نتمنى تفادي هذا التأخر..
تحية تقدير واحترام. لموظفي المطارات في المغرب..
على وزير النقل معالجة هذا الموقف سيما ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم 2030 ..
مطار الرباط سلا من المطارات الحساسة التي تعرف حركية كبيرة لكل مسافري العالم ..