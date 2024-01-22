الركراكي: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة.. وأتمنى أن يكون صادقا مع نفسه”

هبة بريس - القسم الرياضي

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي تفاصيل جديدة حول واقعة خلافه مع شانسيل مبيمبا، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال الركراكي في تصريح لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مبيمبا تحدث عني بطريقة سيئة أنا ومساعدي قبل نهاية المباراة، ومدرب الكونغو الديمقرطية كان يعلم ذلك، لكن رغم ذلك ذهبت لتحيته بعد نهاية المباراة، لكنه كان غاضبا وقال إنني أتصنع وبأنني قلت إنه غبي”.

وأضاف: ” إن كان يتحدث عن الدين فأتمنى أن يكون صادقا مع نفسه، وإن كان لديه دليل آخر كما يقول فعليه أن يطلع الناس عليه، وأؤكد أنني لم أقل أي عبارة عنصرية ضده”

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