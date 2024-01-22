رصيد المغرب من العملة الصعبة يرتفع و يصل ل 35,6 مليار يورو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، فضلا على ارتفاع رصيد المغرب من العملة الصعبة.

و في هذا الصدد، أكد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في 12 يناير الجاري 356,3 مليار درهم ، بارتفاع نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يناير 2024، استقرت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، عند 115,6 مليار درهم.

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