مستغلة “الأزمة الجمركية مع المغرب”..الجزائر ترسل أطنان البصل الى موريتانيا رغم حاجتها له

2024-01-21 / 20:17
0
هبة بريس - الرباط

تحاول الجزائر كعادتها استغلال كل ما من شأنه مزاحمة مصالح المغرب في العمق الافريقي وان استدعى ذلك حرمان الشعب الجزائري من مواد هو في أمس الحاجة إليها وإرسالها لدول أخرى بغرض التأثير على مواقفها تجاه قضايا إقليمية .

وبمجرد ما أن طفت على السطح قضية مابات يعرف اعلاميا بـ”الأزمة الجمركية ” بين المغرب وموريتانيا بعد اعلان الأخيرة رفع الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب عبر معبر الكركرات، حتى خرجت الأبواق الإعلامية الموالية للنظام العسكري الحاكم بالجزائر للنفخ في القرار واعتباره مؤشرات على أزمة بين البلدين .

الجزائر لم تقف عند هذا الحد بل عملت على تصدير 25 طنا من البصل إلى نواكشوط وجعلته حدثا اقتصاديا استثنائيا لدرجة أن “ بليل بلقاسم “ مدير التجارة وترقية الصادرات اعتبر أن هذه الشحنة من البصل تندرج في إطار تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، وأنها جاءت لتترجم توجهات السياسة “ الرشيدة “ للدولة في مجال ترقية وتشجيع الاستثمارات متناسيا أن الشعب الجزائري يجد صعوبة كبيرة في الحصول على البصل داخل الاسواق الجزائرية .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة المحتلة

جزائري يقضي غرقا في محاولة للعبور سباحة الى سبتة…

2024-01-21 / 19:54
Photo of مراكش ..توقيف بريطاني زوّر وانتحل هوية مزيفة

مراكش ..توقيف بريطاني زوّر وانتحل هوية مزيفة

2024-01-21 / 19:06
Photo of ترخيص رسمي لدواعي انسانية ..الزفزافي يزور الحسيمة لعيادة جدته

ترخيص رسمي لدواعي انسانية ..الزفزافي يزور الحسيمة لعيادة جدته

2024-01-21 / 18:18
Photo of العرائش ..فقدان بحار يستنفر البحرية الملكية

العرائش ..فقدان بحار يستنفر البحرية الملكية

2024-01-21 / 18:08
Photo of تشييع جثمان الراحل عباس الجيراري مستشار الملك سابقا

تشييع جثمان الراحل عباس الجيراري مستشار الملك سابقا

2024-01-21 / 17:22
Photo of هيئات تعلن تضامنها مع الأساتذة الموقوفين

هيئات تعلن تضامنها مع الأساتذة الموقوفين

2024-01-21 / 16:15
Photo of شبكات لتهجير البشر تستغل مباريات المنتخب المغربي

شبكات لتهجير البشر تستغل مباريات المنتخب المغربي

2024-01-21 / 16:09
Photo of الداخلة..اعتراض قارب على متنه 108 مرشحين للهجرة السرية

الداخلة..اعتراض قارب على متنه 108 مرشحين للهجرة السرية

2024-01-21 / 14:52
Photo of الأمانة العامة لحزب “المصباح” تنتقد في بلاغ جديد “وهبي” و”بوعياش”

الأمانة العامة لحزب “المصباح” تنتقد في بلاغ جديد “وهبي”…

2024-01-21 / 14:05
Photo of درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين

2024-01-21 / 11:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق