اسبانيا ..مغربي يطعن زوجته بسلاح أبيض ويحاول الانتحار
هبة بريس - متابعة
شهدت منطقة “تاراسا ” ضواحي إقليم كاتالونيا ، واقعة اقدام مواطن مغربي على طعن زوجته بسلاح أبيض قيل أن يقدم على محاولة إنهاء حياته .
وقالت مصادر محلية ، إن المعني بالأمر وجه طعنات لزوجته على مستوى الصدر مما تسبب لها في جروح خطيرة نقلت على إثرها الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر قام بمحاولة انتحار عبر القفز من احد الجسور، مما تسبب له بإصابات خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة للمستشفى .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp