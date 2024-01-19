المغاربة بدون بطيخ خلال رمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب ان تكون أكثر الفواكه شعبية بالمغرب ، غائبة على موائد رمضان المقبل “البطيخ الأحمر” بسبب أزمة المياه التي تشهدها المملكة في السنوات الماضية ، مما انعكس على تراجع زراعة هذا النوع من الفواكه التي يعشقها المغاربة ،نظرا لسعره ، وكذا لطول الفترة الزمنية التي يبقى فيها معروضا بالأسواق من شهر مارس إلى شهر شتنبر .

وتتجه السلطات العاملية بعدد من المناطق المشهورة بزراعة البطيخ ، إلى الإعلان عن قرار منع زراعته ، خصوصا بعدما اتخدت هذا الإجراء سلطات تافيلالت جهة الراشدية ، ويرجح في الأسابيع القادمة تعميمه على كل الأقاليم المشهورة بزراعة البطيخ الأحمر.

وتقدر مساحة الأراضي التي تنتج هذه الفاكهة بحوالي 15 ألف هكتارا، ويبلغ إنتاجها حوالي 750 ألف طن، أي بمعدل 50 طنا في الهكتار الواحد، وقد تصل بعض المزارع إلى 100 طن في الهكتار.

وتوفر زراعة البطيخ بصنفيه ” الأحمر والأصفر” حوالي 10 مليون يوم عمل، دون احتساب النشاط التجاري للباعة الموسميين في الأسواق الحضرية والقروية ، كما يصدر المغرب، حسب وزارة الفلاحة، حوالي خمسة آلاف طن .

وتعتبر السوق الأوروبية المستورد الاول للبطيخ المغربي، متبوعة بالسوق العربية وبعدها الأفريقية .

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