هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

2024-01-19 / 13:11
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هبة بريس - القسم الرياضي

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي حقيقة سخرية عز الدين أوناحي من منتخب مصر في احتفاله الأخير أمام تنزانيا.

وفي هذا الصدد، قال الركراكي: “احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل، المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة”.

وأضاف الركراكي قائلا: “عز الدين أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها، بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز”.

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‫3 تعليقات

  2. حقيقة سخرية عز الدين أوناحي من منتخب مصر في احتفاله الأخير أمام تنزانيا غير صحيح

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  3. الرسالة موجهة بالأساس للاعلام الخانز الذي لا ينقطع عن النواح و التباكي والادعاءات المغرضة ضدا في انجازات المغرب .

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