الجامعة الوطنية للمطاحن تطمئن المغاربة بخصوص جودة و وفرة مخزون القمح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طمأنت الجامعة الوطنية للمطاحن المغاربة بخصوص وضعية مخزون القمح في بلادنا و ذلك في ظل شح التساقطات المطرية و تأثيرها المحتمل على القطاع الفلاحي.

و في هذا الصدد، أوضحت جامعة المطاحن الوطنية بأن المغرب يتوفر على مخزون كاف من القمح يقدر بأكثر من ثلاثة أشهر و هو ما يجعل المغرب في منأى عن أي تقلبات أو اضطرابات بخصوص التموين.

و شددت جامعة المطاحن على أن المغرب وضع استراتيجية محكمة لتوفير مخزون كاف من القمح عبر تنويع مصادر التموين، فضلا على الدعم الحكومي الكبير للمستوردين و ذلك من خلال إحداث نظام للتعويض عند استيراد كمية قصوى قدرها 25 مليون قنطار من القمح اللين بين فاتح يناير و30 أبريل 2024.

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