كلميم.. تنصيب المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم وادنون

هبة بريس _ الرباط

جرى اليوم الخميس بكلميم، حفل تنصيب عبدالمجيد السهل، مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم-وادنون، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين.

وفي كلمة بالمناسبة، قال بنموسى، إن هذا اللقاء يأتي بعد تعيين عبد المجيد السهل، مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم وادنون، بعد أن صادق المجلس الحكومي المنعقد في 10 يناير الجاري على مقترح تعيينه في هذا المنصب.

وأبرز الوزير أن السهل الذي بدأ مساره المهني كأستاذ لمادة الرياضيات، ثم انتقل للعمل في مجال التخطيط التربوي، قبل أن يتقلد مهام المسؤولية بأكاديمية سوس-ماسة، راكم خلال هذا المسار تجربة مهنية غنية تؤهله لمواصلة مسيرة النهوض بمنظومة التربية والتكوين والرياضة على مستوى جهة كلميم وادنون.

كما استحضر المسؤول الحكومي السياق الخاص الذي يأتي فيه تعيين المدير الجديد للأكاديمية، والذي هو سياق إصلاحي – تربوي بامتياز، تعمل فيه الوزارة على تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي ترتكز على أولويات واضحة وتدابير عملية وذات أثر مباشر وقوي، من أجل تعزيز اكتساب التعلمات الأساس وتقوية التفتح والتقليص الجذري للهدر المدرسي.

وأشار إلى أن هناك بعض القضايا ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى باهتمام الفاعلين على مستوى الجهة، والمتمثلة في ضمان الاستفادة القصوى للتلاميذ من زمن التعلم في ظروف تضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمين بمختلف المؤسسات التعليمية، وتراعي جودة العملية التعليمية، وتوسيع مشروع “مؤسسات الريادة” التي شكلت نقطة تحول جوهرية في مفهوم المدرسة، وكذا التنزيل الميداني الناجع لمختلف برامج التحول المتضمنة في الإطار الإجرائي لخارطة الطريق برسم سنتي 2023 و2024، ثم إعطاء نفس جديد للتعبئة حول أوراش الإصلاح وترسيخ أدوار مختلف الفاعلين في تنزيل وتتبع المشاريع المنبثقة عن خارطة الطريق في إطار مقاربة فعالة لقيادة التغيير على مستوى الجهة.

ودعا بنموسى الجميع إلى المزيد من التعبئة وتظافر الجهود، في إطار فريق عمل جهوي منسجم ومتكامل، قاسمهم المشترك خدمة الوطن، واستعادة ثقة الأسر والمجتمع في المدرسة العمومية، ومواكبة دينامية التنمية البشرية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جانبه، عبر السهل، عن سعادته بالثقة التي وضعت فيه، مؤكدا أنه يستشعر ، في الوقت ذاته، جسامة المسؤولية وثقلها في سياق نهضة تربوية تقتضي تملكا جماعيا لها وانخراطا كاملا لتحقيق غاياتها في تحول كلي للمنظومة المغربية حتى تتبوأ مكانتها الطبيعية كقاطرة لتحقيق التنمية.

وكان السهل قد شغل قبل تعيينه في هذا المنصب الجديد، منصب رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس – ماسة، ثم رئيسا لقسم الموارد البشرية بالأكاديمية منذ سنة 2013 .

وتم على هامش هذا اللقاء، توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة كلميم وادنون تروم ضمان جودة التعلم، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من بنموسى، ووالي جهة كلميم وادنون، ورئيسة مجلس الجهة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 ، وكذا في إطار النهوض بالشأن التربوي والرياضي بالجهة، وتحسين الخدمات المقدمة في هذا الإطار، بغية تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة عالية.

وتتمحور الاتفاقية التي رصد لها غلاف مالي يبلغ 646 مليون و294 ألف درهم منها 193 مليون و888 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة، حول توسيع العرض المدرسي، وتحسين شروط الاستقبال، وتشجيع أنشطة التفتح والحياة المدرسية.

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