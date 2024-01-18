اليوسفية ..تأكيد على ضرورة تعزيز منظومة الصحة الجماعاتية بالإقليم

هبة بريس _ الرباط

أكد المشاركون في لقاء تواصلي نُظم اليوم الخميس باليوسفية، على ضرورة تعزيز منظومة الصحة الجماعاتية، ومواصلة التكوين المستمر لفائدة الجمعيات المشرفة على هذه المنظومة والوسيطات الجماعاتيات.

وأبرزوا خلال هذا اللقاء الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية حول موضوع “دعم صحة الأم والطفل، التزام من أجل المستقبل”، أهمية تعميم الاستفادة من برنامج منظومة الصحة الجماعاتية ليغطي جميع الدواوير التابعة لإقليم اليوسفية، وتحيين التشخيص التشاركي الترابي المتعلق بصحة الأم والطفل.

ودعوا إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدات الطبية المتنقلة، والمركز المرجعي للصحة الإنجابية في مجال طب الأطفال وطب النساء من أجل توسيع دائرة المستفيدين منها بالعالم القروي.

وشدد المشاركون، أيضا، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال صحة الأم والطفل والتعريف بالبرامج والسياسات الصحية على مستوى إقليم اليوسفية، إضافة إلى تشخيص حاجيات الجمعيات المسيرة لمنظومة الصحة الجماعاتية.

كما أكدوا على الحاجة إلى تعميم مجانية سيارات الإسعاف لفائدة النساء الحوامل المقبلات على الوضع، ودعم صحة الأم والطفل بالعالم شبه-الحضري والحضري، وتكثيف الحملات التحسيسية التي تخص تغذية الأم والطفل.

ويندرج اللقاء في إطار مساهمة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في النهوض بصحة الأم والطفل للرفع من درجة الوعي لدى مختلف الأوساط وتحسيس الفاعلين المعنيين بأهمية هذا الموضوع وزيادة الاهتمام به وإبراز آثاره الإيجابية في بناء مستقبل مشرق لفائدة الأجيال الصاعدة.

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