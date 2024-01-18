طنجة..العثور على جثة سبعينية في طور التعفن بمنزلها

2024-01-18 / 19:20
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء على جثة سيدة في عقدها السابع وهي في طور متقدم من التعفن داخل منزلها بحي مبروكة بمدينة طنجة.

وقالت مصادر الموقع أن اكتشاف الجثة، جاء عقب تلقي المصالح الأمنية بالمدينة بلاغا من سكان الحي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل الهالكة بعد غيابها عن الأنظار لمدة طويلة .

المصالح الأمنية وبعد اخطارها للنيابة العامة اقتحمت المنزل ليتم العثور على جثة الهالكة ملقاة بداخلها، وهي في بداية التحلل نتيجة انقضاء مدة طويلة على وفاتها.

وقد أجرت مصالح الشرطة العلمية مسحا شاملا لمكان الحادث وجمعت كل المعلومات المتعلقة بالضحية والأدلة التي قد تفيد التحقيق، وذلك قبل أن تأمر النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الأموات.

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