لماذا ترفض الجزائر استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية ؟

هبة بريس _ الرباط

قررت السلطات الجزائرية ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”،

ووفق ما ذكر في مواقع الكترونيةجزائرية ، فقد دعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية

وأكدت على ضرورة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.

القراءة المتوفرة حتى الآن تقول ان القرار يأتي تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024.

بالمقابل، سيستفيد من القرار الجزائري الموانئ الإسبانية خاصة بعد العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين والتحاق السفير الجزائري بمدريد بمنصبه قبل نحو شهرين. وهذا الذي تسعى إليه الجزائر وتعمل كل ما بوسعها للوصول الى علاقات ثنائية جيدة من شأنها عرقلة النمو الاقتصادي الثنائي بين الرباط ومدريد

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp