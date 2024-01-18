لماذا ترفض الجزائر استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية ؟
قررت السلطات الجزائرية ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”،
ووفق ما ذكر في مواقع الكترونيةجزائرية ، فقد دعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية
وأكدت على ضرورة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
القراءة المتوفرة حتى الآن تقول ان القرار يأتي تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024.
بالمقابل، سيستفيد من القرار الجزائري الموانئ الإسبانية خاصة بعد العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين والتحاق السفير الجزائري بمدريد بمنصبه قبل نحو شهرين. وهذا الذي تسعى إليه الجزائر وتعمل كل ما بوسعها للوصول الى علاقات ثنائية جيدة من شأنها عرقلة النمو الاقتصادي الثنائي بين الرباط ومدريدتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
الجزاءر تتعامل مع الشمايت بمبدأ أخسر و فارق . موانء المروك مهمتها الاساسية شحن المخدرات
السياسة الخارجية للجزائر تعطى من باريز حسب تصريح السفير الفرنسي داخل الجزائر. ربما غدا ستسمع خبر من منع كل الطائرات الدولية. سواء المتجه من الجزائر نحو المغرب. او من المغرب نحو الجزائر.لا تيقة في الجزائر فلنكن حظرين. انهم وصلوا لدرجة. السعار عن المغرب. كلمة المغرب متمركز عندهم في بعبع العقل.اوقات الصلاة. صلاة المغرب. حدفوها وكتبوا صلاة قبل العشاء.