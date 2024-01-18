بعد قرار الجزائر منع الشحن من موانئ المغرب.. السفير الأمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط

2024-01-18 / 15:51
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هبة بريس - مكتب طنجة

قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب بونيت تالوار ، بزيارة لميناء طنجة المتوسط ، وذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية وهو القرار الذي أثار ردود فعل دولية مستنكرة لدرجة العداء الذي وصلت له المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر.

وكتبت السفارة الأمريكية بالرباط على حسابها بموقع “اكس ” :”السفير تالوار: ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية. من الرائع أن نرى مباشرة كيف تعمل عمليات ⁦الميناء‬⁩ الفعالة والآمنة على تسهيل التجارة وتعزيز الازدهار.”.

زيارة السفير الأمريكي بالمغرب لهذا الصرح الاقتصادي ، يؤكد الدور الذي أضحى يشكله هذا الميناء بحوض البحر الأبيض المتوسط باعتباره مركزا محوريا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية كما أنه يقدم خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.

جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أصدرت مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، موجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

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‫4 تعليقات

  1. الخسر الاكبر اكبرانات لان التجارة العالمية تمر على بوابة اوروبا وافريقيا وهو المغرب فستكون على دول تكلفة كبيرة ان لم يمروا على المغرب فهل بقي للكبرانات ما يفعلوه
    اللهم زلزل الكبرانات واعطيهم فتنة لا يعرفون كيف يخرجون منها

    2
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  3. ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية منع دخول البضائع القادمة من الموانئ المغربية 

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  4. ميناء طنجة المتوسط هو بوابة إلى افريقيا وخارجها للعديد من الشركات الأمريكية والدولية

    رد

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