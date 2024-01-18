شركة أمريكية تحصل على تراخيص للتنقيب على الذهب في أربع مناطق بالمغرب

2024-01-18 / 12:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حصلت شركة أمريكية عالمية معروفة على تصاريح للتنقيب على عدد من المعادن بما فيها الذهب في أربع مناطق بالمغرب.

و في هذا الصدد، تحصلت شركة الموارد المعدنية الأمريكية المعروفة اختصارا ب CMR، على تصريح للاستكشاف في وسط المغرب من خلال الاستحواذ على شركة مغربية كانت تقوم بنفس المهام.

و تغطي التصاريح المتحصل عليها مساحة تقدر بحوالي أربعمائة كيلومتر مربع و تشمل عدة مناطق في ضواحي كل من الرباط وبني ملال وأكادير والراشيدية.

ومن المتوقع أن تؤدي التصاريح المرتقبة للنحاس والأنتيمون والتنغستن والرصاص والزنك والذهب، إلى زيادة كشف CMR عن المعادن الحيوية والمعادن الضرورية للطاقة النظيفة.

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