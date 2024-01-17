عز الدين أوناحي أفضل لاعب في مباراة المغرب وتنزانيا

هبة بريس _ رياضة

نال الدولي المغربي عز الدين أوناحي جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد تنزانيا، مساء اليوم السبت 17 يناير على ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

وتألق الدولي المغربي طيلة أطوار المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، توجه بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني..

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