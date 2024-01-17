المنتخب المغربي يستهل مشواره في الكان بانتصار كبير على تنزانيا

هبة بريس

استهل المنتخب المغربي مشواره في كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023، بالفوز على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 17 يناير على ملعب “لوران بوكو” في مدينة سان بيدرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

وافتتح عميد المنتخب المغربي غانم سايس التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

ووقع عز الدين أوناحي الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثالث في الدقيقة 80.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp