11 كلية طب وصيدلة بالمغرب تصعد ضد ايت طالب وميراوي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعلن طلبة 11 كلية طب وصيدلة عمومية بالمغرب ، عن تنظيم مسيرة وطنية الجمعة المقبل 19 يناير الجاري، بالعاصمة الرباط ، من امام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى ساحة البرلمان ، وذلك رفضا لما أسموه بالوضعية الكارثية التي يعيشونها داخل منظومة التكوين الطبي والصيدلي بالكليات العمومية بالمغرب.

وتأتي هذه المسيرة بعد مرور ما يقرب من شهر على دخول الطلبة في إضراب مفتوح، شمل الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية.

وقال بيان للجنة، إن كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد قامتا بطرح مقترح محضر اتفاق مبني أساسا على وعود تم تقديمها في اجتماعات سابقة دون العمل على تنزيلها بشكل فعلي، و تجديد إعطاء أسقف زمنية لا تخرج من إطار مقاربة التأجيل الممنهجة منذ سنتين. وعبر الطلبة عن رفض هذا المحضر بالإجماع المطلق، لتلحقه مقاطعة ناجحة لامتحانات الأسدس الأول بنسبة كبيرة بكافة كليات الطب والصيدلة العمومية الإحدى عشرة، والتي تعتبر سابقة في تاريخ الجامعات المغربية من حيث عدد الكليات المنخرطة ونسبة النجاح، يورد بيان لجنة الطلبة.

الاحتجاجاتفي كليات الطب والصيدلة مرتبطة بتراجع الوزارتين الوصيتين عن الحوار بدل الاستجابة للملف المطلبي، يؤكد المحتجون.

وعلى رأس نقط الملف المطلبي، القرار الوزاري القاضي بتقليص سنوات التكوين الطبي من 7 إلى 6 سنوات والرفع المستمر من عدد الوافدين الجدد وجودة التكوين، إضافة إلى انعدام معطيات قطعية ورسمية بخصوص السلك الثالث، وأي التزامات مباشرة ومحددة بخصوص الوضعية الاجتماعية والمادية للطلبة الطب والصيدلة .

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