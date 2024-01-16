بنموسى: الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام

2024-01-16 / 16:26
1
هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، أن نجاح إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق التحولات المنشودة داخل المدرسة العمومية رهين بمواكبة ظروف عمل الأستاذ.

وقال بنموسى، في كلمة خلال تفقده سير دورة تكوينية تنظم حول “آلية مواكبة مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية” بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إن الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية ينطلق من داخل الأقسام، مضيفا أنه “إذا لم تكن هناك مواكبة لظروف عمل الأستاذ لايمكن أن تنجح عملية الإصلاح”.

وأبرز الوزير أهمية تحسين ظروف عمل الأساتذة، خاصة عبر توفير التجهيزات الضرورية، بما فيها الوسائل الرقمية وتنظيم دورات تكوينية ملاءمة لهم وخلق أجواء الثقة ودينامية إيجابية جماعية من أجل إرساء مدرسة ذات جودة تستجيب لانتظارات الأسر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة حول اللحوم

الأمن يفتح تحقيقا للكشف عن هوية مروجي شائعات خطيرة…

2024-01-16 / 17:15
Photo of استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات الطبية بمستشفى تازة

استئنافية فاس تقرر تأجيل ملف المتهمين في التلاعبات بالمعدات…

2024-01-16 / 16:49
Photo of وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “النشرة الإنذارية”

2024-01-16 / 15:16
Photo of ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق الحصول على ” الفيزا”

ورزازات : ايداع 5 أشخاص السجن متهمين بتزوير وثائق…

2024-01-16 / 14:26
Photo of وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

وأخيرا عاد التلاميذ إلى الأقسام …

2024-01-16 / 12:57
Photo of فجيج.. احتجاجات متواصلة للساكنة رفضا لتفويت قطاع الماء الشروب

فجيج.. احتجاجات متواصلة للساكنة رفضا لتفويت قطاع الماء الشروب

2024-01-16 / 12:40
Photo of تقرير: 54% من الأسر المغربية أكدت تحسن جودة الخدمات الإدارية

تقرير: 54% من الأسر المغربية أكدت تحسن جودة الخدمات…

2024-01-16 / 12:22
Photo of “أسيد” يضيء فراش الزميل طارق عبلا

“أسيد” يضيء فراش الزميل طارق عبلا

2024-01-16 / 12:08
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من أقاليم المملكة

نشرة إنذارية: رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من…

2024-01-16 / 11:53
Photo of متحورات كورونا.. وزارة الصحة توضح وتطمئن المواطنين

متحورات كورونا.. وزارة الصحة توضح وتطمئن المواطنين

2024-01-16 / 11:36

تعليق واحد

  1. لا سيدي الوزير الانطلاقة ليس من داخل الأقسام ولكن من جيب المواطن الضعيف ومن الأسرة الفقيرة التي هي سبيل النجاح في كل مكان حيت تم الصحة اولا تم السكن الأمن الغدائي حتى يعرف الحقوق الكاملة له من تم راتب شهري لكل مواطن وأسرة لها ابناء خارج سن التربية من هنا نلقى الديمقراطية الحق ونرى مواطن صالح تعرفونه بحقوق الكاملة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق