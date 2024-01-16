تقرير: غالبية الأسر المغربية متشائمة بخصوص قدرتهم على الادخار

2024-01-16 / 14:01
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هبة بريس

أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغربية أظهرت تصورات متشائمة بخصوص قدرتها المستقبلية على الادخار خلال الشهور الـ12 المقبلة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة بخصوص نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر عند متم سنة 2023، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023، صرحت 9,6 في المائة مقابل 90,4 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 80,7 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور المنتجات الغذائية، فقد صرحت غالبية الأسر (97,7 في المائة ) بأن أسعارها عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 3,7 في المائة ، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 66,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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