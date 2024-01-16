هاته هي المدن التي سيتم بها إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر

2024-01-16 / 11:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن بلادنا وضعت استراتيجية محكمة للتعامل مع مشكل ندرة المياه خاصة في ظل شح التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.

صديقي أوضح أن الحكومة اتخدت جملة من الإجراءات من بينها تسريع إنجاز محطات تحلية المياه بعدد من المناطق و إطلاق دراسات بشأن أخرى حيث ستساهم المياه التي تتم تحليتها في سد الخصاص بنسبة جد مهمة.

و في هذا الصدد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس-ماسة باشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، ثم الشروع في بناء محطة تحلية مياه البحر مزودة بالطاقة الريحية بجهة الداخلة-وادي الذهب لري مدار سقوي جديد تصل مساحته إلى 5200 هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب، بتكلفة 2,5 مليار درهم.

و أضاف ذات الوزير بأن الدراسات جارية حاليا لإنشاء حوض فلاحي بمنطقة “شبيكة” بإقليم طانطان عبر إنشاء محطة تحلية بسعة 47 مليون متر مكعب سنويا، وحوض آخر بمنطقة الري بسيدي رحال المرتبطة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، لتوفير الماء الصالح للشرب لمدينة الدار البيضاء، كما أطلقت دراسات لإحداث محطات تحلية جديدة في مناطق الشرق وتارودانت وتزنيت وكلميم وبوجدور والصويرة وشيشاوة والواليدية.

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