“البيجيدي” يدعو إلى إعمال فضيلة العفو الملكي في ملف المحكومين من الصحفيين

هبة بريس _ الرباط

قال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية كلمته حول انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

واعتبر الاخير أن هذا الانتخاب يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، نتيجة مختلف الإصلاحات والمجهودات التي يبذلها في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان.

وذكر برلمان “المصباح” في البيان الختامي لدورته العادية المنعقدة يومي السبت والأحد 13 و14 يناير 2024 ببوزنيقة، أن هذا الانتخاب “يجعل مسؤوليتنا أكبر ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لتكريس الحقوق والحريات الدستورية والحفاظ على المكتسبات الحقوقية، وتجنب كل ما من شأنه أن يمس بهذا المسار وهذه المكانة”.

ودعا المجلس الوطني إلى اعتبار هذه المناسبة فرصة مواتية وسانحة لبث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي الكريم والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين وكتاب الرأي المدونين.

واسترسل البيان: وذلك بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويساهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.

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