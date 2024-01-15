تزنيت : 635 فحص طبي لفائدة نزلاء السجن المحلي

2024-01-15 / 13:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

استفاد نزلاء السجن المحلي بتزنيت من قافلة طبية متعددة التخصصات،السبت الماضي، نظمتها جمعية صفوف الشرف،بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و ادارة السجن المحلي بتيزنيت .

القافلة تندرج في إطار العناية التي يتم إيلاؤها للجانب الصحي للنزلاء، والرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي لهذه الفئة بصفة عامة.

و شملت خدمات هذه القافلة الطبية، التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص يضم 20 إطارا طبيا، تقديم فحوصات واستشارات طبية همت تخصصات طب الأسنان ، الجراحة التجميلية ، طب العيون ،الفحص بالصدى، طب العظام والمفاصل ،الطب العام، طب الجلد، الغدد والسكري، بالإضافة إلى تخصص النساء والتوليد، حيث استفاد النزلاء في هذه القافلة الطبية، من 635 تشخيص طبي.

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