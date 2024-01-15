الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غواتيمالا

2024-01-15 / 10:35
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هبة بريس

مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد بالعاصمة الغواتيمالية، في المراسم الرسمية لتنصيب رئيس جمهورية غواتيمالا المنتخب، السيد برناردو أريفالو.

وجرت هذه المراسم بالمسرح الوطني ميغيل أنخيل أستورياس بغواتيمالا سيتي، بحضور العديد من رؤساء دول المنطقة ورؤساء حكومات وبرلمانات ومجموعة من الوفود الممثلة لعدد من دول العالم.

وخلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد لغواتيمالا، كان رئيس مجلس النواب مرفوقا بسفير المملكة بهذا البلد، السيد طارق اللوجري.

وقال الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن حفل التنصيب شكل فرصة لإبلاغ تحيات وتهانئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيد برناردو أريفالو بمناسبة توليه رئاسة جمهورية غواتيمالا، مبرزا استعداد المملكة لتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث، في 23 غشت 2023، ببرقية تهنئة إلى السيد برناردو أريفالو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية غواتيمالا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد برناردو أريفالو على الثقة التي حظي بها من قبل شعب غواتيمالا الصديق، مشفوعة بأصدق المتمنيات بالتوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن تقديرنا بالمملكة المغربية لأواصر الصداقة المتميزة التي تجمعنا بجمهورية غواتيمالا، ولما يطبع تعاوننا المشترك من تطور مضطرد في مختلف المجالات، واثقا أن هذه العلاقات ستزداد قوة ومتانة، لما فيه خير شعبينا، وبما يسهم في تعزيز التكامل والتعاون جنوب-جنوب”.

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