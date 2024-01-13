المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:”الجوع و العطش يهددان حياة 800 ألف نسمة”

هبة بريس

صرح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة،يومه السبت، أن الموت يهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب الجوع والعطش.

وقال المكتب في بيان له، أن“استمرار سياسية التعطيش والتجويع تهدد حياة حوالي 800 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال بالموت”.

وأوضح أن المحافظتين بـ”حاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، اي 600 شاحنة للشمال و700 لغزة”.

وأشار إلى أن إسرائيل “تُسرع في إيقاع مجاعة حقيقية وتقتل 14 شهيدا حاولوا الحصول على الغذاء (دون ذكر تفاصيل عن مقتلهم)”.

وحذر “المكتب الإعلامي الحكومي” من مساعي الجيش الإسرائيلي “المتعمدة والمقصودة لإيقاع مجاعة حقيقية في غزة والشمال”.

ولفت إلى استمرار الجيش في منع دخول “المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية للمحافظتين، فضلا عن إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إليهما، واستهدافه لخطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة”.

وحمّل البيان “المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش”، مطالبا إياهم بـ”وقف فوري وعاجل للحرب”.

وجدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر الماضي،و الجيش الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت “23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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