غازي: منخرطون خلف الحكومة لمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية

2024-01-13 / 14:22
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هبة بريس

أكد عبد الله غازي رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، اليوم السبت بأكادير، أن منتخبي الأحرار معتزون بإنجازات الحكومة، ومعبؤون ومستعدون للمساهمة في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وهو المشروع الملكي الكبير الذي تبنته الحكومة وانخرطت بجدية في تنزيله.

‎وأبرز غازي خلال الجولة 10 من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة سوس ماسة، أن “آلاف المنتخبين والمنتخبات اليوم هم جنود في الجماعات والغرف المهنية والبرلمان والمجالس الجهوية والإقليمية، لديهم الصفة المضاعفة وقبعة المنتخب، هو ما يجعلهم يكونون منتخبين من عيار خاص يمثلون الحزب ويساهمون في تنزيل برامجه”.

‎وأفاد عبد الله غازي، بأن هذه الجولة تتزامن مع الاحتفال بحلول رأس السنة الأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “ليس صدفة، ولكن لأهمية المدينة التي تعتبر حصن الأمازيغية وحصن التجمع، والأهمية التي تحظى بها أكادير لدى قيادة الحزب”.

‎وأردف بالقول إن الاحتفال بالسنة الأمازيغية يكتسي صبغة خاصة هذه السنة، بعد القرار الملكي السامي بتخليد السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، مع ما يحمله هذا القرار من رمزية وعمق رمزي والتنوع ووحدة المملكة.

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