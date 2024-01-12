للجمعة الـ14.. وقفات احتجاجية بمدن مغربية تنديدا بالجرائم الإسرائيلية

هبة بريس _ الرباط

خرج المواطنون في عشرات الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة اليوم، تنديدا باستمرار الحرب على غزة.

و رفع المشاركون في الوقفات الاحتجاجية الأعلام والرموز الفلسطينية، وصورا تظهر حجم الدمار الذي لحق غزة وبنيتها التحتية، وتقتيل الأطفال والمدنيين، وتحويل القطاع المحاصر لحمام دماء.

وأعرب المحتجون عن التضامن الشعبي المغربي مع الفلسطينيين في محنتهم غير المسبوقة، وصدحت حناجرهم بشعارات من قبيل “المغرب فلسطين شعب واحد مش شعبين” و”كلنا فدا فدا فلسطين الصامدة”, و”يا صهيون يا ملعون فلسطين فالعيون”.

الوقفات المنددة بالحرب عرفتها عدة مدن، من قبيل مراكش وفاس والدار البيضاء وطنجة وجرسيف وأبي الجعد ووجدة وتطوان ومكناس وغيرها، .

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