اتحاد طنجة يستغني عن خدمات مدربه عمر نجحي

2024-01-11 / 20:13
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هبة بريس _ طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

استغنى نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، الخميس، الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الأول، عمر نجحي وذلك عبر اعلان نشر على صفحة النادي الرسمية بموقع “فايسبوك “.

وقال النادي أنه قرر الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق الأول عمر نجحي”، متمنيا للإطار الوطني حظا موفقا في مساره الرياضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي قرار نادي اتحاد طنجة بعدما أنهى الفريق المرحلة الأولى من البطولة الاحترافية “إنوي” في المرتبة ما قبل الأخيرة (الخامسة عشرة)، بحصوله على 11 نقطة من فوز وحيد و 8 تعادلات و 6 هزائم.

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