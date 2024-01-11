طنجة.. الأمن يعتقل “تكتوكر” حرض على العنف واستغل قاصرين

2024-01-11 / 16:22
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 10 يناير الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم واستغلال أطفال قاصرين في التحريض على العنف وإفساد الشباب.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر قيام المشتبه فيه باستغلال أطفال قاصرين في تصوير محتويات رقمية تتضمن عبارات للسب والشتم والتحريض على العنف، قبل أن يتم توقيفه مرفوقا بثلاث قاصرين، ظهر أحدهم رفقته في عدة تسجيلات.

وقد تم تسليم القاصرين لأولياء أمورهم، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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