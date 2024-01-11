الـPPS يناشد الأساتذة لإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي

2024-01-11 / 10:50
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هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في التطورات الأخيرة على الساحة التعليمية، مؤكداً على المواقف التي عبَّـــرَ عنها الحزبُ منذ بداية الاحتقان، ومنها ضعفُ التقدير السياسي من الحكومة وسوءُ تدبيرها لهذا الملف، بما أدى إلى إطالة أمد التوتر الذي يؤدي التلاميذُ في المدرسة العمومية ثمنه غاليًّا من تحصيلهم الدراسي.

وفي نفس السياق، أكد الحزب على إيجابية المقترحات التي بادرت إلى تقديمها الحكومةُ فيما يتعلق بتحسين الوضعية الأجرية ثم بالاتفاق على صيغة جديدة للنظام الأساسي، بما يسير في اتجاه الاستجابة لمعظم مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية.

ونادى الحزب، الحكومةَ، إلى تفادي صبِّ النار على الزيت من خلال إجراءات التوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور، مؤكدا على الضرورة القصوى والمستعجلة، اليوم، لتلبية نداء الوطنية والمواطَنَة.

وناشد الحزبُ، بحرارة، كافة نساء ورجال التعليم، من أجل استئناف الدراسة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الموسم الدراسي لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي من شبح “سنة بيضاء”.

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‫2 تعليقات

  2. كفانا عناد وكفانا انانية في الموضوع هناك اهرامات في هدا الموضوع تهدم ولربما هدمت وصعب اعادت بنائها يجب انقادها قبل فواة الاوان شباب المستقبل واجيال الغد لاتعوض

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