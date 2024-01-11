نتنياهو: لا نية لدينا لاحتلال غزة بشكل دائم
هبة بريس - وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.
وأضاف “نحارب حماس لا السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك بالتزام كامل بالقانون الدولي”.
إلى ذلك، كثفت إسرائيل ضرباتها على جنوب ووسط قطاع غزة على الرغم من تعهدها بسحب بعض قواتها والتحول إلى حملة تعتمد أكثر على الاستهداف، فضلا عن مناشدة واشنطن لها بتقليل عدد الضحايا من المدنيين.
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11 تعليقات
إسرائيل قتلت وشردت كل شعب فلسطين بنساءه وأطفاله..
إسرائيل كانت نيتها احتلال غزة منذ بداية الحرب..
نهاية العدو الطاغي الصهيوني باتت قريبة ..
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
اللهم أعز الاسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر يآرب العالمين..
يجب إيقاف هاته الحرب الشرسة على المستضعفين من المسلمين في غزة..
حسبي الله ونعم الوكيل.اللهم احفظ أهل غزة ..
قتل وتشريد للشعب الفلسطيني الشقيق..
اي قانون تتكلم عنه حسبن الله ونعم الوكيل فيكم اعداء الله فوق ارضه
انشاالله النصر لي اهلنا في غزة وفلسطين واي احتلال تتكلم عنه شلت ايديكم ان الله يمهل ولايهمل
طال الزمن اوقصر كما طردتم من العالم سياتي عليكم يوم وتطردون من هده الاراضي الشريفة والنصر لابطالنا في غزة