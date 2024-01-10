بـ”أهداف اللحظات الأخيرة”.. ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية في الرياض

2024-01-10 / 23:48
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هبة بريس _ وكالات

سجل المدافع ستيفان سافيتش هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف إبراهيم دياز هدفا قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3 على غريمه أتليتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في الرياض، الأربعاء.

افتتح أتليتيكو التسجيل مبكرا بضربة رأس من ماريو هيرموسو في الدقيقة السادسة، لكن ريال أدرك التعادل عن طريق أنطونيو روديغر قبل أن يضيف فيرلان مندي الهدف الثاني بعد ذلك بقليل، قبل أن يتعادل أنطوان غريزمان لأتليتيكو في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

وارتكب حارس المرمى كيبا أريزابالاغا خطأ فادحا بعدما ارتطمت محاولته لإبعاد الكرة بزميله روديغر وارتدت في الشباك ليتقدم أتليتيكو مرة أخرى في الدقيقة 78، لكن داني كارباخال أدرك التعادل ليذهب الفريقان لشوطين إضافيين.

وعندما بدت المباراة متجهة إلى ركلات الترجيح، ارتدت الكرة من المدافع سافيتش لتسكن شباك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفي المحاولة الأخيرة بالمباراة، سجل دياز من هجمة مرتدة في المرمى الخالي بعد أن تقدم الحارس يان أوبلاك إلى منطقة جزاء ريال في محاولة يائسة لإدراك التعادل من ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة.

وسيواجه ريال الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، التي ستقام غدا الخميس، في النهائي الذي يقام في الرياض الأحد المقبل

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