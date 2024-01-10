“مقاربة التقليص من أضرار المخدرات” محور يوم دراسي ببركان

2024-01-10 / 17:21
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هبة بريس : وجدة

نظمت مؤخرا جمعية التقليص من أضرار المخدرات -فرع وجدة- يوما ترافعيا تحت عنوان “مقاربة التقليص من أضرار المخدرات ببركان (تحديات وحلول)” بقاعة المجد ببركان، عرفت حضور مجموعة من الفاعلين المهتمين بهذا الموضوع من مختلف المؤسسات العمومية المحلية والمنتخبة والمجتمع المدني وكذا متدخلي الجمعية الوطنية على الصعيد الوطني.
تم التطرق خلال هذه المائدة المستديرة على دور مقاربة التقليص من أضرار استعمال المخدرات كحل ناجع وفعال من أجل تجويد وتحسين الصحة العامة بشكل كبير لفئة مستعملي ومستعملات المخدرات.
فمدينة بركان أضحت من المدن التي تعرف انتشارا مهولا لظاهرة استعمال المخدرات بواسطة الحقن، يوما بعد يوم، حيث أصبح عددهم أكثر من 310، الشيء اللذي يؤدي لزيادة المخاطر الصحية والاجتماعية المتعلقة بسوء استعمال الحقن،كما ساهمت عدة عوامل مرتبطة بالهشاشة والوصم والإقصاء إلى استفحال هذه الظاهرة نظرا لعدم الفهم الجيد للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا وسيل تنزيلها عبر مقاربة التقليص من المخاطر كإجراء أساسي في منظومة العلاج.
الإحصائيات والمعطيات المرتبطة بالمخاطر الصحية والاجتماعية المصاحبة لمتعاطي المخدرات بمدينة بركان التي قدمتها الجمعية خلال المائدة المستديرة في هذا اليوم الترافعي تبين حجم مسؤولية صناع القرار والمؤسسات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بهذه المدينة لإيجاد حلول جذرية، خاصة كونها قضية تتعلق بالصحة العامة وسلامة المجتمع.
وكجمعية وطنية تنشط ميدانيا لأكثر من عشرة سنوات على موضوع مخاطر استهلاك المخدرات على صعيد التراب الوطني، و منها مدينة بركان، حيث العمل ميدانيا مع مستعملي و مستعملات المخدرات وبمساندة و دعم شركائنا وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و كذا الصندوق العالمي لمحاربة السيدا، السل والملاريا، و كل الوعي على مدى خطورة هذه الظاهرة صحيا، اجتماعيا واقتصاديا على الفرد والمجتمع ككل، حيث طالبت و ترافعت من أجل ما يلي:
– تفعيل القطب الجمعوي بمركز طب الإدمان ببركان،
– إدراج دواء “الميطادون” كعلاج بديل لمستعملي المخدرات الأفيونية،
– تبني مقاربة التقليص من المخاطر ضمن برامج السياسات العمومية المحلية.
اخيرا، أن الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات منفتحة على جميع المقترحات والتوصيات في إطار نقاش وحوار مسؤول يخص مستعملي ومستعملات المخدرات بشكل خاص وعموم الساكنة بمدينة بركان.

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