عرضوا ضحية لسرقة 50 مليون سنتيم أمام بنك.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

2024-01-10 / 13:37
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يومه الأربعاء 10 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مستخدم للحراسة الخاصة يعمل بإحدى الوكالات البنكية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وناقلة ذات محرك.

وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بتعريض ضحية للسرقة بالخطف وتحت التهديد باستعمال العنف، وذلك مباشرة بعد سحبه لمبلغ مالي قدره 500 ألف درهم من إحدى الوكالات البنكية بالحي المحمدي بالدار البيضاء صباح يومه الثلاثاء، فيما تمكن مرافقه من الفرار على متن دراجة نارية.

وقد أسفرت العمليات الأمنية الميدانية من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهم المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة ومستخدم للحراسة الخاصة يعمل بنفس الوكالة البنكية التي سحب منها الضحية المبلغ المالي موضوع محاولة السرقة ووسيط ثالث، كما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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