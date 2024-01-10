تتويج بشرى كربوبي بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

هبة بريس

توجت مفتش الشرطة ممتاز بشرى كربوبي، اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الرياضي باعتبارها “أفضل حكم عربي لكرة القدم”، وذلك في حفل أقيم في منطقة “الجيمرة” بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التتويج العربي المرموق اعترافا بالريادة والتفوق الذي أظهرته مفتش الشرطة الممتاز بشرى كربوبي، باعتبارها أول حكمة محترفة تشارك في إدارة مباريات دولية لكرة القدم ضمن بطولات ذات صدى عالمي من قبيل بطولة كأس أمم إفريقيا للرجال وكأس العالم للسيدات، فضلا عن مشاركتها في تحكيم نهائي كأس العرش المغربي.

وتجمع بشرى كربوبي بين مهامها المهنية كموظفة شرطة برتبة مفتش شرطة ممتاز تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، وبين حملها للشارة الاحترافية كحكمة دولية، تقود من موقعها بشكل ريادي المشاركة النسائية المغربية في مجال تحكيم كرة القدم، بشكل يضع لبنة أخرى في مسار التفوق المغربي في هذا المجال الرياضي.

ويشار إلى أن بشرى كربوبي تستعد حاليا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها دولة ساحل العاج خلال شهر يناير 2024 كحكمة رئيسية في كافة أدوار هذه المسابقة القارية.

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