الصخيرات : ايداع ثلاث دركيين السجن بسبب” المخدرات الصلبة”

2024-01-09 / 21:09
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بابتدائية الصخيرات تمارة ثلاثة دركيين، السجن المدني، اليوم الثلاثاء 9 يناير. الجاري، في انتظار بداية محاكمتهم بالمنسوب لهم .

وكان الدوكين الثلاثة الموقوفين يشتغلون بثكنة الدرك المتنقل بفاس، وفي يوم الأحد الماضي ، ضربوا موعدا إلى السفر للصخيرات من اجل إلتقاء بزيناء لهم على مستوى منطقة الهرهورة، ليسقطوا بعد كمين وضعته لهم فرقة الشرطة القضائية بالصخيرات، ليتم توقيفهم في حالة تلبس بحيازة الكوكايين حوالي 58 غرام.

وإثر عرضهم على الكشف الإلكتروني للتحقق من هوياتهم، تبين أنهم ينتمون لجهاز الدرك الملكي، ليتم إخبار القيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط بالواقعة، وأيضا سرية الدرك بتمارة، من أجل حضور أحد ممثليها في التحقيق الجاري، وأيضا إشعار القيادة العليا بالرباط.

وأفادت المصادر ذاتها أن الدركيين الموقوفين حديثو التخرج، برتبة رقيب، في العشرينات من عمرهم، ومتحدرين من سلا والحسيمة وورزازات.

وأضافت المصادر أنه، بعد تنقيط السيارة، تبين أنها في ملكية وكالة كراء السيارات، ليتم قطرها إلى المحجز البلدي، واستدعاء ممثلها القانوني، للاستماع إليه في محضر رسمي، حول علاقته بالموقوفين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية

بلينكن: العدد اليومي للقتلى في غزة مرتفع للغاية

2024-01-09 / 20:38
Photo of دار الموظف بإنزكان في خطر.. هل ينتهي المشروع السكني في “السيزي” ؟

دار الموظف بإنزكان في خطر.. هل ينتهي المشروع السكني…

2024-01-09 / 20:20
Photo of نشر أخبار زائفة في قضية “إسكوبار الصحراء “…تحقيق للنيابة العامة في الموضوع

نشر أخبار زائفة في قضية “إسكوبار الصحراء “…تحقيق للنيابة…

2024-01-09 / 20:14
Photo of أيت الطالب..”الاطباء النفسيين” لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا

أيت الطالب..”الاطباء النفسيين” لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا

2024-01-09 / 19:47
Photo of من المغرب والجزائر… 6618 مهاجرًا فُقدوا خلال محاولة الوصول إلى إسبانيا

من المغرب والجزائر… 6618 مهاجرًا فُقدوا خلال محاولة الوصول…

2024-01-09 / 19:22
Photo of “المياه والغابات” تستبعد رواية وجود ” أسد” بغابة خنيفرة وولماس

“المياه والغابات” تستبعد رواية وجود ” أسد” بغابة خنيفرة…

2024-01-09 / 18:46
Photo of “المنصوري”تكشف عن المدن أكثر طلبا لدعم السكن

“المنصوري”تكشف عن المدن أكثر طلبا لدعم السكن

2024-01-09 / 18:42
Photo of وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم ويرجعو”

وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم…

2024-01-09 / 17:58
Photo of تجريم الإجهاض السري.. آيت الطالب: “هذا موضوع واعر.. وعندو حساسية كبيرة”

تجريم الإجهاض السري.. آيت الطالب: “هذا موضوع واعر.. وعندو…

2024-01-09 / 17:39
Photo of مصحات تطالب المرضى بشيك ضمانة.. وزير الصحة يؤكد: “عملية غير قانونية”

مصحات تطالب المرضى بشيك ضمانة.. وزير الصحة يؤكد: “عملية…

2024-01-09 / 17:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق