العثور على جثة طالبة ببني بوعياش ضواحي الحسيمة

هبة بريس - الحسيمة

عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة شابة داخل منزل عائلتها الكائن بالحي الاول بمنطقة بني بوعياش ضواحي الحسيمة.

وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 21 سنة عثر عليها مشنوقة داخل منزل أسرتها حيث يرجح أنها قد أقدمت على الانتحار بسبب اضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها .

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالكة كانت تتابع دراستها بكلية العلوم والتقنيات ببوكيدان حيث انقطعت عن الدراسة بسبب تدهور حالتها النفسية قبل أن يتم العثور عليها منتحرة في ظروف غامضة .

وانتقلت المصالح الأمنية الى عين المكان بعد اخطارها بالواقعة حيث باشرت أبحاثها المسطرية لتحديد ظروف وملابسات اقدام الهالكة على الانتحار في وقت تم فيه نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسيمة .

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