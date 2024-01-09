“المنصوري”تكشف عن المدن أكثر طلبا لدعم السكن

هبة بريس _ الرباط

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023، أن 73 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و27 في المائة للسكن الموجه للطبقة المتوسطة.

وكشفت المنصوري، في ردها على أسئلة المستشارين، أن متوسط سن الذين أودعوا طلباتهم هو 39 سنة، 66 في المائة منهم رجال.

وبخصوص توزيعهم على التراب الوطني، أشارت الوزيرة إلى أنهم يتحدرون من عمالات فاس ومكناس ومراكش وطنجة وبرشيد.

كما أشارت المنصوري إلى أن 89 في المائة من المسجلين في المنصة لديهم الحق في الاستفادة.

وأكدت الوزيرة أن الطلب مزال قائما على السكن، وأن طموح الوزارة هو اقتناء المنتوج من الفئتين المعنيتين بالدعم، والذي قدرته بـ114 ألف وحدة سكنية سيتم إنتاجها سنويا، 58 في المائة منها موجهة للطبقة المتوسطة

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