بنموسى يكشف تعرض أساتذة غير مضربين لاعتداءات ومضايقات ويعد بحمايتهم

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن الاضراب حق دستوري، غير أن الوزارة ملتزمة بتأمين السير العادي للدرسي بالمؤسسات التعليمية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أه الوزارة اتخدت عددا من الاجراءات التدبيرية في حق كل من عرقل المرفق التربوي العمومي والذي يمس بحرية التلاميذ في الدراسة.

وأضاف بنموسى، أن عددا من الأساتذة يتعرضون داخل بعض المؤسسات للتعنيف اللفظي أو المضايقات والاعتداءات والتحريض لعدم انخراطهم في الاضراب، واعدا بحماية حق التلاميذ في المدرسة مع ضرورة تعبئة كافة الاطر لضمان سير السنة الدراسية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp