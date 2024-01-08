الراشيدية.. مختل عقليا يقتحم مسجدا بسلاح أبيض

2024-01-08 / 10:42
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 08 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 68 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في انتهاك حرمة مسجد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكان المشتبه فيه قد أحدث حالة من الفوضى بمنزل أسرته بأحد أحياء مدينة الراشيدية متسببا في إيذاء نفسه بشكل عمدي، قبل أن يقدم على الولوج لمسجد قريب وهو في حالة غير طبيعية وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الصغير، حيث تمكن المواطنون من ضبطه وتسليمه لعناصر الشرطة التي انتقلت بشكل فوري لعين المكان.

وقد أسفرت هذه الواقعة عن إصابة أحد المواطنين بجرح طفيف لحظة محاولته ضبط المشتبه فيه، حيث تم نقله رفقة هذا الأخير للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صحته العقلية وتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال.

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‫10 تعليقات

  3. عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عرف أن الله يهدي من يشاء. فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وادعوا له ولشباب المسلمين بالهداية..

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