الراشيدية.. مختل عقليا يقتحم مسجدا بسلاح أبيض
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 08 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 68 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في انتهاك حرمة مسجد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.
وكان المشتبه فيه قد أحدث حالة من الفوضى بمنزل أسرته بأحد أحياء مدينة الراشيدية متسببا في إيذاء نفسه بشكل عمدي، قبل أن يقدم على الولوج لمسجد قريب وهو في حالة غير طبيعية وبحوزته سلاح أبيض من الحجم الصغير، حيث تمكن المواطنون من ضبطه وتسليمه لعناصر الشرطة التي انتقلت بشكل فوري لعين المكان.
وقد أسفرت هذه الواقعة عن إصابة أحد المواطنين بجرح طفيف لحظة محاولته ضبط المشتبه فيه، حيث تم نقله رفقة هذا الأخير للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صحته العقلية وتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال.
10 تعليقات
Tout les marocains sont devenus malades mentaux.hostoire d’échapper a la justice
Quelles merde,? Pour salir nôtre nation patrie
اللهم اهدي شباب الامة الإسلامية اللهم ردهم اليك ردا جميلا ..
عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عرف أن الله يهدي من يشاء. فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وادعوا له ولشباب المسلمين بالهداية..
اللهم اعفو عنه ورده الى الطريق المستقيم ردا جميلا..
اقتحام المساجد بالأسلحة البيضاء أمر غير مقبول ومرفوض بالمرة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المخدرات والكحول تلعب بعقول الشباب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي. نتمنى محاربة هاته الظاهرة الخطيرة..
أصبحنا نعيش في مجتمع يسوده الفوضى والنصب والاحتيال والاعتداء على الغير..
على الدولة أن تبني مراكز لمعالجة هاته النماذج التي تعاني اختلالات عقلية..
بيوت الله خط أحمر لا يجب اقتحامها..