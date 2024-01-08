وزارة بنموسى تنفي ارجاء عطلة “منتصف السنة الدراسية”
هبة بريس - الرباط
نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صحة مذكرة منسوبة إليها بخصوص ارجاء العطلة المدرسية.
وأكدت الوزارة في منشور لها أن المذكرة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مفبركة ولا أساس لها من الصحة، نافية بذلك ارجاء عطلة منتصف السنة الدارسية.
هذا ويشار الى أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، تكييف البرامج الدراسية، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، بالإضافة إلى تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.
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9 تعليقات
على وزارة التربية والتعليم والرياضة تسارع الزمن من أجل ربح الوقت الكافي..
التلاميذ هم الضحايا هاته السنة إضراب الأساتذة دام 3 أشهر وأكثر..
على الأساتذة المضربين العودة إلى أقسامهم لمباشرة مهامهم..
لا ينصح بتتبع الأخبار الزائفة في مواقع التواصل الإجتماعي..
يجب إلغاء جميع العطل المدرسية لأن الوقت يداهم ..
رغم عرض الوزارة لمنصة الدروس عن بعد الا أن ذلك لم يعطي نتيجة لعدم تفاعل التلاميذ..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة لجميع التلاميذ والأساتذة لإنجاح السنة الدراسية..
على كل هيئات المجتمع المدني وجمعيات الآباء والتلاميذ التعبيئة لإنجاح الموسم الدراسي وما تبقي منه ..
ترويج الشائعات وتصديقها بسهولة تكون منتشرة في الوسط المدرسي..