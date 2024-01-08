البيضاء.. شمعة تتسبب في اندلاع حريق مهول داخل محل

2024-01-08 / 09:18
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هبة بريس - البيضاء

شب حريق مهول مساء أمس الأحد، داخل محل تجاري بالمدينة القديمة بالدار البيضاء.

وحسب شهود عيان، فقد اندلع الحريق مساء الأحد، بشكل مفاجئ داخل المحل المتواجد بحي باب مراكش بالمدينة القديمة.

وأضاف ذات الشهود، أن الحريق اندلع بسبب شمعة، لافتين أنه أسفر عن تسجيل خسائر مادية مهمة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية، الى عين المكان لإخماد الحريق كما تم نقل شخص لتلقي الإسعافات اللازمة، وفتح تحقيق للكشف عن ملابساته.

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