اتحاد طنجة يخسر أمام مضيفه شباب المحمدية

2024-01-06 / 23:34
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هبة بريس - رياضة

فاز فريق شباب المحمدية على ضيفه اتحاد طنجة بنتيجة هدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب البشير بالمحمدية، برسم الدورة الـ 15 من البطولة الاحترافية للقسم الأول “إنوي”.

وسجل هدف فريق شباب المحمدية مروان أفلاح (د 20).

وعقب هذه النتيجة، ارتقى فريق شباب المحمدية مؤقتا إلى المركز الثامن بـ 18 نقطة إلى جانب اتحاد تواركة؛ فيما ظل فريق اتحاد طنجة في المركز 15 بـ 11 نقطة.

ويستمر برنامج الدورة 15 بإجراء، يوم غد الأحد، مباريات كل من نهضة الزمامرة ونهضة بركان، وحسنية أكادير واتحاد اتواركة، والمغرب التطواني والوداد الرياضي، ثم أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي.

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