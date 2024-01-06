علاكوش: يجب توقيف التوقيفات التي طالت رجال ونساء التعليم
أكدت مصادر نقابية لهبة بريس، أن اللجنة المشتركة، أنهت أمس الجمعة التدقيق في مواد النظام الأساسي الذي ينسخ مرسوم 6 اكتوبر 2023، وسيتم تنظيميا تقاسم مضامين مشروع مرسوم النظام الأساسي و كل مستجدات الحوار القطاعي يوم الأحد 7 يناير 2024.
يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أكد على أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، مشيرة أنها ستتواصل مع كافة المسؤولين الجهويين والإقليمين لمناقشة حالات التوقيف هاته.
هذا، وكانت العديد من المديريات الاقليمية للتعليم، قد باشرت الإجراءات العملية المتعلقة بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق رجال ونساء التعليم المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
ودعت المديريات الاقليمية المذكورة في التعامل مع هذا المعطى، بالتقيد بالإجراءات التالية:
1- إرسال رسالة الاعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و 72 ساعة بالوسط القروي.
2- إرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم.
14 تعليقات
أولادنا ما يقراوش. اتقوا الله
ما هذا الكيل بمكيالين ، كيف يمكن لك ان تطلب من الد ولة بأن توقف التوقيعات في حق المضربين ، الا يهمك هؤلاء التلاميذ ام لا يهمك سوى جيبك وقد حققت لكم الدولة ما طلبتم عن ماذا تبحثون بالضبط لقد وصل السيل الزبى كفى استهتارا استهتارا استهتارا
لجوء حكومة الى الترهيب و التخويف لن يزيد سوى الطين بلة ….. انتهى زمن تخراج العينين مع اجددنا لكن اليوم ستوجهون جيشا واعيا و متماسكا …. اخنوش ارحل
علاش أسي علاكوش ألا يستحقون؟!!
واش هاذو فوق القانون خاصهوم الطرد هيفو بزاف على الدولة والتلاميذ اللي ماعاجبوش الحال يمشي يسرح الغنم اللهم هذا منكر العياقة هاذي الحل الوحيد معاهم هو الطرد والتوقيف الفوري بدون سابق إنذار جميع الحلول داروها معاهم وهما طالعين للسماء
واش هاذو فوق القانون خاصهوم الطرد هيفو بزاف على الدولة والتلاميذ اللي ماعاجبوش الحال يمشي يسرح الغنم اللهم هذا منكر العياقة هاذي الحل الوحيد معاهم هو الطرد والتوقيف الفوري بدون سابق إنذار جميع الحلول داروها معاهم وهما طالعين للسماء المنكر بعينه قلة الحياء هاذي
Que des contradictions de part et d’autre des syndicats et des enseignants ! Alors que ke ministere de l’enseignement prend des mesures contre ceux des profs refractaires les syndicats , qui d”‘ailleurs n’ont pas pu faire revenir ces memes profs aux classes , contestent cette mesure disciplinaire ! Le monde a l’envers et une situation rocam bolesque etau milieu de tout cela qui va defendre l’eleve a poursuivre regulierement ses cours ?
Enfin la reaction du ministre bravo
اللهم أصلح البلاد والعباد ورحم جميع المسلمين والمسلمات في غزة ورحم اساتدينا وصلح احولهم وهدي أولى اومريهم
يجب الطرد بدل التوقيف المؤقت
سير ديه فالريع لراك فيه. الأساتذة ميحتاجوش بحالك.
لن نتسامح مع من يركبوا على فلذات أكبادنا،ونفوض أمرنا للدولة لكي تطبق القانون في حق المتلاعبين.أما تصريح السيد علابو فلا يلزمه إلا هو.
وكآباء،سنطالب وبإلحاح جميع الجهات للتصدي لكل من خولت له نفسه الاستهتار بحقوقنا.
الاستاد اكبر منك ومن أمثالك ايها الأمي البليد انت من يجب أن تذهب لرعي الغنم والاحلى انت الغنم نفسه ،وان كنت بحاجة لمحو الأمية فالفصل باستاذ من استذتنا كي يعلمك الأدب.
ضياع التلاميذ لا أحد يتحدث عنه .