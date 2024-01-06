برشلونة يتصدر قائمة أعلى حضور جماهيري في العام 2023

2024-01-06 / 13:24
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هبة بريس - وكالات

تصدر نادي برشلونة، حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قائمة الأندية صاحبة أعلى متوسط لحضور جماهير في العام المنصرم 2023، وفقا لإحصائية رصدها موقع “ترانسفير ماركت”.

وتصدر برشلونة الترتيب للعام للأندية الأكثر متابعة في المدرجات خلال العام 2023 بمعدل 83.273 مشجعا في كل مباراة لعبها على ملعبه “كامب نو” بالدوري الإسباني، وذلك حسب إحصائية رصدها موقع “ترانسفير ماركت”.

ويعود تفوق برشلونة إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الذي تبلغ سعته نحو 99.354 متفرجا، مما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في قارة أوروبا.

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