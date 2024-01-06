بسبب مشاكل تقنية.. “تسلا” تسحب أكثر من 1.6 مليون سيارة مستوردة

2024-01-06 / 12:14
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هبة بريس - وكالات

تستدعي شركة تسلا أكثر من 1.6 مليون سيارة كهربائية من طراز S وX و3 وY مستوردة إلى الصين بسبب مشاكل في وظائف التوجيه التلقائي المساعدة وأدوات التحكم في مزلاج الباب.

وأعلنت السلطات الصينية المختصة بتنظيم السوق عن سحب المنتجات يوم الجمعة. وقالت إن شركة Tesla Motors في بكين وشنغهاي ستستخدم تقنية التحديث عن بُعد لمعالجة المشكلات، لذلك في معظم الحالات، لن يحتاج أصحاب السيارات إلى زيارة مراكز خدمة Tesla للحصول على التحديث.

تتفوق شركة BYD الصينية في مبيعاتها على شركة Tesla وغيرها من شركات صناعة السيارات، حيث تتطلع إلى أن تصبح أكبر شركة للسيارات الكهربائية في أوروبا.

الاستدعاء لسيارات تسلا جاء بسبب مشاكل في وظيفة مساعدة التوجيه التلقائي على 1.6 مليون سيارة مستوردة من طراز Tesla Model S وModel X وModel 3 وModel Ys.

وذكر الإشعار أنه عند تشغيل وظيفة التوجيه التلقائي، قد يسيء السائقون استخدام وظيفة القيادة المدمجة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

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