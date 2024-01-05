حزب الله: “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”
هبة بريس - وكالات
قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، إن لبنان كله سينكشف إذا لم يرد على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.
وأضاف في خطاب، اليوم الجمعة، أنه “عندما يكون الاستهداف في لبنان والضاحية الجنوبية لا يمكن أن نسلم بهذا الخرق وقطعاً لن يكون استهداف العاروري بلا رد والقرار الآن في يد الميدان، وهو الذي سيرد على هذا الاستهداف.
كما أكد أن “الرد على استهداف العاروري آت لا محالة”، على حد تعبيره.
وأوضح “إذا نجحت إسرائيل في غزة فإن جنوبي لبنان سيكون التالي”.
وكان العاروري اغتيل في مكتبه مساء الثلاثاء الماضي، في الضاحية الجنوبية لبيروتتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
حزب الله لا يتقن إلا الكلام هل انتقم لكل مقاتليه الذين قتلوا على الاراضي اللبنانية وقائمتهم طويلة لكي ينتقم للعاروري كلام النهار يمحوه الليل وهكذا دواليك.